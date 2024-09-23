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وظائف حكومية شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات .. أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 08:26 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت عدد من البلديات والمؤسسات والجامعات الحكومية ،اليوم الاثنين ، عن شواغر وظيفية لديها.

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ودعت مؤسسات مرشحين للمقابلة الشخصية لإجراء المقابلات واستكمال إجراءات التعيين.

 


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