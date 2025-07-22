الثلاثاء 2025-07-22 07:28 ص
 

وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل

وظائف
وظائف
 
الثلاثاء، 22-07-2025 06:17 ص

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حاجتها لتعيين مبرمج متخصص بتقنية java.

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كما اعلنت الجامعة الاردنية عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس والتعاقد مع محاضرين متفرغين.


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