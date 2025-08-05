وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء

الوكيل الإخباري- اعلنت مؤسسات حكومية عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة اليوم الثلاثاء.

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كما دعت سلطة المياه اليوم الثلاثاء التالية أسماؤهم لاجراء المقابلة الشخصية من أجل التعيين على وظائف بعقد محدد، وتاليا الأسماء:





