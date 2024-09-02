وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- تفاصيل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، عن حاجتها لتعبئة وظيفة محاسب ثالث الشاغرة لديها .

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كما دعت وزارة المالية عددا من المرشحين لاجراء المقابلات الشخصية لاشغال الوظائف الشاغرة لديها.