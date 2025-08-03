وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في الحكومة -أسماء

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الوكيل الإخباري- أعلن معهد الإدارة العامة عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة اليوم الاحد.

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كما دعت مؤسسة تنمية أموال الأيتام التالية أسماؤهم لإجراء المقابلة الشخصية.