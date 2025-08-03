الأحد 2025-08-03 02:53 م
 

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في الحكومة -أسماء

فرصة عمل
فرصة عمل
 
الأحد، 03-08-2025 05:55 ص

الوكيل الإخباري-أعلن معهد الإدارة  العامة عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة اليوم الاحد.

اضافة اعلان

 

كما دعت مؤسسة تنمية أموال الأيتام التالية أسماؤهم لإجراء المقابلة الشخصية.

Image1_8202535520375968214.jpg
Image2_8202535520375968214.jpg
Image3_8202535520375968214.jpg

Image1_8202535584741838922.jpg
Image1_82025355222471446215.jpg
Image2_82025355222471446215.jpg
Image3_82025355222471446215.jpg
Image4_82025355222471446215.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

منة

المرأة والجمال العلاج بالإبر الدقيقة للهالات السوداء: حل فعّال دون جراحة

لااتن

أخبار الشركات صفوة الإسلامي يطلق برنامج "Safwa Future Stars 2025" التدريبي لطلبة الجامعات

المقدم المتقاعد - حمزة أحمد الشوابكة

أخبار محلية جلالة الملك … عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية

نهغ

فيديو منوع كيف ساهمت الدهون في إنقاذ حياتها

ة ى

فيديو منوع فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل

البترا

أخبار محلية بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

طكمنتال

فيديو منوع عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال



 
 





الأكثر مشاهدة