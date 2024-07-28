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وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية-تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 28-07-2024 09:04 ص

 

 الوكيل الاخباري-أعلنت عدداً من الوزارات ، اليوم الاحد، عن حاجتهم لتعبئة وظائف شاغرة.


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