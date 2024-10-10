 
الخميس 2024-10-10 09:47 ص
 

وظائف وفرص عمل متاحة في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 10-10-2024 07:56 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت عدد من المؤسسات والبلديات عن وظائف شاغرة لديها ودعوة مرشحين للتعيين.

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وتاليا التفاصيل:

 


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