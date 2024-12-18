30 شاغر وظيفي لذوي المصابين العسكريين (تفاصيل)

ودعت الهيئة المصابين العسكريين المدمنين الذين لم يستفيدوا سابقًا من الوظائف المخصصة للهيئة من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة والراغبين بالتقدم لهذه الفئات التواصل مع فروع الهيئة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 17/12/2024 ولغاية الثلاثاء 31/12/2024.
للاضطلاع على الوثائق المطلوبة في الإعلان التالي :
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