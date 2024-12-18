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30 شاغر وظيفي لذوي المصابين العسكريين (تفاصيل)

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-12-2024 07:09 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين وبالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة عن توفر شواغر للفئة الأولى والثانية والثالثة لهذا العام ضمن الشواغر المخصصة لذوي المصابين العسكريين المسجلين في الهيئة وعدد الشواغر 30 شاغرًا.

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ودعت الهيئة المصابين العسكريين المدمنين الذين لم يستفيدوا سابقًا من الوظائف المخصصة للهيئة من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة والراغبين بالتقدم لهذه الفئات التواصل مع فروع الهيئة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 17/12/2024 ولغاية الثلاثاء 31/12/2024.


للاضطلاع على الوثائق المطلوبة في الإعلان التالي :


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