90 معلما ومعلمة مدعوون للتعيين في محافظات المملكة - أسماء

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة التربية دفعة لـ 90 معلما ومعلمة مرشحون للتعيين في مختلف محافظات المملكة للعام الدراسي 2025/2024 .

اضافة اعلان

واكدت التربية على ضرورة مراجعة مراكز العمل المذكورة بجانب كل أسم ادناه خلال ( 10 ) أيام من تاريخه؛ ويعتبر مستنكفًا ويفقد حقه في التعيين كل من يتخلف عن الالتحاق بمركز عمله خلال هذه الفترة.