آل أبو الراغب ينعون فقيدهم المرحوم هشام عيسى حسين أبو الراغب

وسيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من مسجد النبي يوشع في السلط إلى مقبرة العائلة في مقبرة النبي يوشع السلط.
تقبل التعازي للرجال: في قاعة جمعية قموة / دابوق، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة الثامنة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً.
للسيدات: في منزل والدته الحاجة فريال يحيى محمد سماوي، أرملة المرحوم عيسى حسين أبو الراغب، في عبدون – فيلا رقم (19)، شارع عبد المجيد العدوان، يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، قرب النادي الأرثوذكسي.
-
أخبار متعلقة
-
مواقع التواصل تتشح بالسواد حزناً على وفاة الحاج أبو يوسف العجارمة
-
السيد نبيه عبدالله المشيني في ذمة الله
-
وفاة مدير تربية قصبة إربد الدكتور تيسير الجراح
-
آل أبوخلف ينعون المربية الفاضلة زكية محمد توفيق أبوخلف
-
محمد خيري القبج في ذمة الله
-
نبيل الرياشات في ذمة الله بعد صبر طويل على المرض
-
جامعة البلقاء التطبيقية تنعى أبو رمان
-
اربد تتشح بالسواد حزنًا على وفاة الحاج علي الخزاعلة