الإثنين 2025-03-24 03:14 م
 

آل أبو الراغب ينعون فقيدهم المرحوم هشام عيسى حسين أبو الراغب

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
 
الإثنين، 24-03-2025 01:25 م
الوكيل الإخباري-   بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل أبو الراغب فقيدهم المرحوم بإذن الله هشام عيسى حسين أبو الراغب، زوج المرحومة وفاء خليل أبو الراغب، ووالد كل من عبدالإله، عرين، سعد، وسند، الذي وافته المنية فجر اليوم الإثنين الموافق 24 رمضان 1446هـ / 24 مارس 2025.اضافة اعلان


وسيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من مسجد النبي يوشع في السلط إلى مقبرة العائلة في مقبرة النبي يوشع السلط.

تقبل التعازي للرجال: في قاعة جمعية قموة / دابوق، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة الثامنة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً.

للسيدات: في منزل والدته الحاجة فريال يحيى محمد سماوي، أرملة المرحوم عيسى حسين أبو الراغب، في عبدون – فيلا رقم (19)، شارع عبد المجيد العدوان، يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، قرب النادي الأرثوذكسي.
 
 
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