آل جرار وآل ناصر وآل بينو ينعون وفاة منتصر أحمد جرار

الوكيل الإخباري- ينعى آل جرار وآل ناصر وآل بينو الشيشاني، ببالغ الحزن والأسى، وفاة فقيدهم الغالي منتصر أحمد جرار، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 13/01/2026. اضافة اعلان





وسأل ذوو الفقيد الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجمعهم به في مستقر رحمته في الدنيا والآخرة.



إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، واجمعنا به في مستقر رحمتك.

