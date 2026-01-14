الأربعاء 2026-01-14 03:11 م

آل جرار وآل ناصر وآل بينو ينعون وفاة منتصر أحمد جرار

آل جرار وآل ناصر وآل بينو ينعون وفاة منتصر أحمد جرار
آل جرار وآل ناصر وآل بينو ينعون وفاة منتصر أحمد جرار
 
الأربعاء، 14-01-2026 01:54 م
الوكيل الإخباري-   ينعى آل جرار وآل ناصر وآل بينو الشيشاني، ببالغ الحزن والأسى، وفاة فقيدهم الغالي منتصر أحمد جرار، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 13/01/2026.اضافة اعلان


وسأل ذوو الفقيد الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجمعهم به في مستقر رحمته في الدنيا والآخرة.

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، واجمعنا به في مستقر رحمتك.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"الطاقة": انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

أخبار محلية "الطاقة": انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

مشاريع استراتيجية ضخمة ترسم ملامح المرحلة الأولى لمدينة عمره

أخبار محلية مشاريع استراتيجية ضخمة ترسم ملامح المرحلة الأولى لمدينة عمره

مجلس النواب يقر ثلاث مواد من قانون مُعدل المنافسة

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر ثلاث مواد من قانون مُعدل المنافسة

الزرقاء تكسر المؤشرات المناخية وتحقق معدلها المطري السنوي مبكرًا

خاص بالوكيل الزرقاء تكسر المؤشرات المناخية وتحقق معدلها المطري السنوي مبكرًا

ت

شؤون برلمانية اجتماع مرتقب للجنة الطاقة النيابية للاعلان عن توصياتها حول ارتفاع فواتير الكهرباء

للا

فيديو منوع رجل يثبت كاميرا على عقرب… شاهد ما صوّرته العدسة!😳

زين

أخبار الشركات "زين" تضع 11 شركة عربية ناشئة على مائدة ابتكارات عاصمة التقنية

قف

فيديو منوع فرحة أطفال سوريا بالثلوج على ريف دمشق



 






الأكثر مشاهدة