 
الأربعاء 2024-12-11 11:08 ص
 

آمنه ناهد حجازي في ذمة الله

البقاء لله
البقاء لله
الأربعاء، 11-12-2024 10:46 ص

قال تعالى: " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي" صدق الله العظيم 

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الوكيل الإخباري-   بقلوب مؤمنة راضيين بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى المرحومة آمنه ناهد حجازي ( ام عامر) بعد صراع مع المرض  .


سيتم تشييع  جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٢ من مسجد بر الوالدين- ضاحية الحسين إلى مثواها الاخير في مقابر سحاب الإسلامية .


تقبل التعازي للرجال في منزل زوجها الكائن في الرابية- شارع ازمير/ عمارة رقم (٤)- الطابق الارضي 
وللسيدات في منزل والدها في نفس العنوان- الطابق الأول من يوم الخميس إلى يوم السبت من الساعة الرابعة عصراً وإلى الساعة التاسعة مساءً


إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

 
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