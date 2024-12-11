آمنه ناهد حجازي في ذمة الله

سيتم تشييع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٢ من مسجد بر الوالدين- ضاحية الحسين إلى مثواها الاخير في مقابر سحاب الإسلامية .
تقبل التعازي للرجال في منزل زوجها الكائن في الرابية- شارع ازمير/ عمارة رقم (٤)- الطابق الارضي
وللسيدات في منزل والدها في نفس العنوان- الطابق الأول من يوم الخميس إلى يوم السبت من الساعة الرابعة عصراً وإلى الساعة التاسعة مساءً
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
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