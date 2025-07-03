الخميس 2025-07-03 11:37 ص
 

أبو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقان

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البقاء لله
 
الخميس، 03-07-2025 10:55 ص

الوكيل الإخباري- ينعى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي  وجميع العاملين في الدائرة بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة وبمزيد الحزن والأسى وفاة الزميل المدقق لؤي العرقان من مركز خدمات ضريبة دخل ومبيعات المفرق. 

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ويتقدمون من أهل وذوي الزميل المرحوم العرقان بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وان يلهمهم الصبر والسلوان.


إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 
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