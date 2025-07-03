أبو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقان

ويتقدمون من أهل وذوي الزميل المرحوم العرقان بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وان يلهمهم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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