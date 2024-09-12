أحمد العرب في ذمة الله

يُصلّى على جثمان الفقيد الطاهر في مسجد الشركس / بيادر وادي السير غدا بعد صلاة الجمعة 2024/9/13 وسيوارى الثرى في مقبرة وادي السير .
وتقبل التعازي في قاعة جمعية الريحاني- خلدا/ مقابل جامع الهمشري يوم غد الجمعة والسبت من 4 -9 مساء
إنا لله وإنا إليه راجعون
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