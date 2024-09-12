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أحمد العرب في ذمة الله

احمد العرب
احمد العرب
الخميس، 12-09-2024 01:04 م

بسم الله الرحمن الرحيم  :"كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون" صدق الله العظيم
 

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الوكيل الإخباري-   بقلوب يملؤها الحزن والأسى ينعى آل العرب المرحوم أحمد عمر أحمد مصطفى العرب والد كل من سلينا وعمر ومحمد وزوج سيتا قشوع وشقيق كل من يارا وضحى.


يُصلّى  على جثمان الفقيد الطاهر في مسجد الشركس / بيادر وادي السير غدا بعد صلاة الجمعة 2024/9/13 وسيوارى الثرى في مقبرة وادي السير .     

وتقبل التعازي في قاعة جمعية الريحاني- خلدا/ مقابل جامع الهمشري يوم غد الجمعة والسبت من 4 -9 مساء


إنا لله وإنا إليه راجعون 

 
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