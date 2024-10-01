 
الثلاثاء 2024-10-01 10:47 ص
 
 

أردنيون ينعون الشاب محمد أبو حامده بعد رحيله بحادث مؤسف

الشاب محمد أبو حامده
الشاب محمد أبو حامده
الثلاثاء، 01-10-2024 10:04 ص

الوكيل الإخباري- نعى أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشاب محمد عمر أبو حامده الذي رحل إثر حادث سير مؤسف أودى بحياته على طريق الكرك.

وقال نشطاء مواقع التواصل عبر صفحاتهم على "فيسبوك"   أن الشاب عُرف بطيب خلقه وحسن أثره بين أقاربه وأصدقائه، لافتين إلى أنه كان من أصحاب الأيادي البيضاء في عمل الخير.

تم دفن الشاب وفتح بيت عزاء له في مسقط رأسه الكرك.

إنا لله وإنا إليه راجعون

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