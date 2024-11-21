أيمن البلاونة في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله المرحوم أيمن حسن حمد بركات البلاونة، وسيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر اليوم الخميس من مسجد الجادور، إلى مثواه الأخير في مقبرة الجادور-السلط.
تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية التواضرسة / ديوان آل تادرس بجانب الدفاع المدني- السلط، لمدة ثلاثة أيام بعد صلاة العصر لغاية الساعة التاسعة مساءً.
اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين يا الله.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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