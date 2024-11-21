 
الخميس 2024-11-21 10:36 ص
 

أيمن البلاونة في ذمة الله

البقاء لله
البقاء لله
الخميس، 21-11-2024 09:50 ص

 بسم‎ الله الرحمن الرحيم ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم 

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الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله المرحوم أيمن حسن حمد بركات البلاونة، وسيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر اليوم الخميس من مسجد الجادور، إلى مثواه الأخير في مقبرة الجادور-السلط.

تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية التواضرسة / ديوان آل تادرس بجانب الدفاع المدني- السلط، لمدة ثلاثة أيام بعد صلاة العصر لغاية الساعة التاسعة مساءً.

اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين يا الله.

إنا لله وإنا إليه راجعون

 
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