أيمن محمد الأخرس البستنجي في ذمة الله

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله أيمن محمد الأخرس -البستنجي
شقيق كل من الحاج ياسر "أبو مروان" وأحمد "أبو نزار" و يوسف "أبو يزن "
وشقيقاته وزوجته الفاضلة رويدا المصطفى.
وسيشيع جثمانه اليوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٥/٦ من مسجد الرملة البيضاء في وادي عبدون -دوار القيسيه الى مقبرة سحاب والعزاء قرب بيت شقيقه أبو مروان الكائن في عبدون قرب السفارة البريطانية بجانب مسجد دار السلام من بعد صلاة العصر لغاية الساعة العاشرة.
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