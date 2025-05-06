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أيمن محمد الأخرس البستنجي في ذمة الله

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البقاء لله
 
الثلاثاء، 06-05-2025 11:11 ص

الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم 
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 
انتقل إلى رحمة الله أيمن محمد الأخرس -البستنجي 
شقيق كل من الحاج ياسر "أبو مروان" وأحمد "أبو نزار" و يوسف "أبو يزن "
وشقيقاته وزوجته الفاضلة رويدا المصطفى.

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وسيشيع جثمانه اليوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٥/٦ من مسجد الرملة البيضاء في وادي عبدون -دوار القيسيه الى مقبرة سحاب والعزاء قرب بيت شقيقه أبو مروان الكائن في عبدون قرب السفارة البريطانية بجانب مسجد دار السلام من بعد صلاة العصر لغاية الساعة العاشرة.

 
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