أيمن محمد الأخرس البستنجي في ذمة الله

الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقل إلى رحمة الله أيمن محمد الأخرس -البستنجي

شقيق كل من الحاج ياسر "أبو مروان" وأحمد "أبو نزار" و يوسف "أبو يزن "

وشقيقاته وزوجته الفاضلة رويدا المصطفى.

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