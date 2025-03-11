 
الثلاثاء 2025-03-11 10:16 ص
 

اربد تتشح بالسواد حزنًا على وفاة الحاج علي الخزاعلة

الحاج الفاضل علي ضيف الله الخزاعلة (أبو العبد)
الحاج الفاضل علي ضيف الله الخزاعلة (أبو العبد)
 
الثلاثاء، 11-03-2025 08:08 ص
الوكيل الإخباري-   خيم الحزن على محافظة إربد، واتشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد بعد وفاة الحاج الفاضل علي ضيف الله الخزاعلة (أبو العبد)، الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وانهالت التعليقات بالنعي والمواساة من الأهل والأصدقاء، معبرين عن حزنهم العميق لفقدان رجلٍ عُرف بكرمه وأخلاقه العالية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.


Image1_32025118732269183383.jpg
Image2_32025118732269183383.jpg
Image3_32025118732269183383.jpg
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل طلبة محاصرون داخل المدرسة بعد انتهاء الدوام في عمان .. ما القصة ؟

لى

طب وصحة تجنب العطش في رمضان: 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها في السحور!

ع

أسواق ومال ترامب يسعى لمعالجة المعادن في قواعد البنتاغون

تعبيرية

أخبار محلية ضبط 335 متسول في حملات مكثفة خلال رمضان

رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك

منوعات دعما لماسك .. ترامب يقرر شراء سيارة "تسلا"

أرشيفية

أخبار محلية رسالة هامة من إدارة السير لسائقي الطرق الخارجية عند وقت الإفطار

ا

اقتصاد محلي 1.089 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن منذ بداية العام

تعبيرية

أخبار محلية وفاة في تصادم مروع واشتعال النيران بمركبة محملة بالنفط على طريق بغداد الدولي



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة