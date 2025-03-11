اربد تتشح بالسواد حزنًا على وفاة الحاج علي الخزاعلة

وانهالت التعليقات بالنعي والمواساة من الأهل والأصدقاء، معبرين عن حزنهم العميق لفقدان رجلٍ عُرف بكرمه وأخلاقه العالية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.
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