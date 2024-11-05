الأطباء تنعى ابو حليمة والدعاس وعطية والدحادحة

الوكيل الإخباري- نعى مجلس نقابة الأطباء الأردنية، مساء الاثنين ، عبر حسابات النقابة في منصات التواصل الاجتماعي، 4 أطباء من أعضائها، انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال الأيام الماضية.



والأطباء الراحلون هم: الدكتور حكيم عبدالحليم دعاس ، الدكتور رامي طارق ابو حليمة ، الدكتور محمد مصطفى احمد عطية ، الدكتور احمد طه محمد الدحادحة



كما نعى مجلس نقابة الأطباء عددا من أقارب الهيئة العامة.

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