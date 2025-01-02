الأطباء تنعى الصمادي وغبون وأبو عماشة

الوكيل الإخباري- نعت نقابة الأطباء ثلاثة أطباء اردنيين الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال الأيام الماضية.



والأطباء الراحلون وفقا للنعي المنشور عبر الصفحة الرسمية للنقابة على "فيسبوك" :الدكتور مصطفى قاسم الصمادي ، الدكتور حامد عبدالعظيم غبون ، الدكتور احمد حسن ابو عماشة.

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كما نعى مجلس نقابة الأطباء عددا من ذوي الهيئة العامة.