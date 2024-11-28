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الأطباء تنعى الصوالحة وقرقش

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تعبيرية
الخميس، 28-11-2024 07:13 ص

الوكيل الإخباري-    نعت نقابة الأطباء  طبيبين  اردنيين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال الأيام الماضية. 

والأطباء الراحلون وفقا للنعي المنشور عبر الصفحة الرسمية للنقابة على "فيسبوك" : الدكتور أنور فرحان البخيت الصوالحة ، والدكتور أحمد حسني قرقش " 

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كما نعى مجلس نقابة الأطباء عددا من ذوي الهيئة العامة.


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