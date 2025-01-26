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الأمن ينعى الوكيل المراشدة.. ويشيعه إلى مثواه الأخير

خلال التشييع
خلال التشييع
الأحد، 26-01-2025 08:13 ص
الوكيل الإخباري-   نعى مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية  الوكيل أول محمود محمد مراشدةاضافة اعلان


ويوم أمس شارك نائب مدير إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل العميد ياسر العساسفة، بتشييع جثمان الوكيل أول محمود محمد مراشدة من مرتب إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل، الى مقبرة بلدة ناطفة في محافظة إربد.

ونقل العميد العساسفة، أحّر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وشارك في تشييع الجثمان نائب مدير شرطة محافظة إربد العقيد أنور الحديدي، ومساعد مدير إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل العقيد موفق السنيد، وعدد من مرتبات مديرية الأمن العام بكافة تشكيلاتها.


 
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