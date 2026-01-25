الإعلامي خالد فارس القرعان مقدم البرامج في الاذاعة الأردنية في ذمة الله

الأحد 2026-01-25 09:27 ص

الأحد، 25-01-2026 08:47 ص
الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى الإعلامي خالد فارس القرعان (أبو محمد)، أحد أبرز الأصوات الإذاعية في الأردن، إثر نوبة قلبية حادة فجر اليوم.اضافة اعلان


خالد القرعان، من مواليد الزرقاء عام 1964، شكّل علامة فارقة في الإعلام الأردني بصوته المميز وحضوره المؤثر، وامتدت مسيرته المهنية لأكثر من 25 عامًا. تخرّج من جامعة اليرموك عام 1989، وبدأ مشواره الصحفي في "صحافة اليرموك الأسبوعية"، قبل أن ينضم إلى الإذاعة الأردنية في تسعينيات القرن الماضي، حيث قدّم نشرات وبرامج بارزة، أبرزها: "البث المباشر"، و"صباح الخير"، و"معالم أردنية"، و"حوار مع مسؤول".

وتولّى منصب رئيس المذيعين في الإذاعة الأردنية (2007–2018)، وأشرف على إذاعة إربد، وشارك في تأسيس برامج شبابية على راديو عمّان FM. كما شارك في إنتاج وثائقيات لقناة الجزيرة، وغطّى مؤتمرات دولية مهمة، كمنتدى دافوس، وقمة المرأة العربية.

وتلقّى عدة دورات تدريبية متقدمة في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وإذاعة دويتشه فيله، ما صقل مهاراته ورسّخ مكانته كأحد أعمدة الإعلام في الأردن.

وبرحيل خالد القرعان، يفقد الإعلام الأردني صوتًا صادقًا وأصيلًا، ومربّي أجيال من الإعلاميين الذين تعلّموا منه المعنى الحقيقي للمهنية والالتزام.
 
 


