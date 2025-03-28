الإعلامي داود المناصير في ذمة الله

03:06 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/725595 تم نسخ الرابط

الإعلامي داود المناصير

سيُصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة الجمعة في مسجد أم عبهرة الكبير، ويوارى الثرى في مقبرة وادي الشتاء. اضافة اعلان





تُقبل التعازي للرجال في ديوان المناصير مرج الحمام / أم عبهرة القصير وللنساء في منزل المرحوم مرج الحمام / حي العويلية