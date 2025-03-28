الإعلامي داود المناصير في ذمة الله

سيُصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة الجمعة في مسجد أم عبهرة الكبير، ويوارى الثرى في مقبرة وادي الشتاء.
تُقبل التعازي للرجال في ديوان المناصير مرج الحمام / أم عبهرة القصير وللنساء في منزل المرحوم مرج الحمام / حي العويلية
-
أخبار متعلقة
-
الحزن يلف عجلون بعد وفاة المختار محمد برهم القضاة "أبو فلاح"
-
الدكتورة ماجدة جمال الدعامسة في ذمة الله
-
آل أبو الراغب ينعون فقيدهم المرحوم هشام عيسى حسين أبو الراغب
-
مواقع التواصل تتشح بالسواد حزناً على وفاة الحاج أبو يوسف العجارمة
-
السيد نبيه عبدالله المشيني في ذمة الله
-
وفاة مدير تربية قصبة إربد الدكتور تيسير الجراح
-
آل أبوخلف ينعون المربية الفاضلة زكية محمد توفيق أبوخلف
-
محمد خيري القبج في ذمة الله