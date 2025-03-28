الجمعة 2025-03-28 04:32 ص
 

الإعلامي داود المناصير في ذمة الله

الإعلامي داود المناصير
الإعلامي داود المناصير
 
الجمعة، 28-03-2025 03:06 ص
الإعلامي داود المناصير 
سيُصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة الجمعة في مسجد أم عبهرة الكبير، ويوارى الثرى في مقبرة وادي الشتاء.اضافة اعلان


تُقبل التعازي  للرجال في ديوان المناصير مرج الحمام / أم عبهرة القصير وللنساء في منزل المرحوم مرج الحمام / حي العويلية
 
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