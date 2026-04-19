الأحد 2026-04-19 05:30 م

الاتحاد الاردني للاعلام الرياضي ينعى الزميل نادر ابو حية

الأحد، 19-04-2026 04:35 م
الوكيل الإخباري- ينعى الإتحاد الأردني للإعلام الرياضي ببالغ الحزن وعميق الآسى الزميل المصور الخلوق نادر أبو حية، مصور موقع الوكيل الإخباري الذي انتقل إلى رحمته تعالى أمس السبت بعد صراع مع المرض.
ويستذكر إتحاد الإعلام الرياضي جهود الفقيد في ميادين الرياضة مصورا رياضيا مخلصا في عمله الميداني مع موقع الوكيل الإخباري وعمله السابق مصورا للإتحاد الأردني لكرة القدم لعدة سنوات، حيث ان الفقيد يتمتع بسيرة عطرة وأخلاق حميدة، وحسن التعامل مع زملائه من الأسرة الإعلامية والرياضية.
اضافة اعلان

 

ويتقدم إتحاد الإعلام الرياضي من أسرة الفقيد بأحر التعازي والمواساة، داعين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه من بعده الصبر والسلوان وحسن العزاء .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


gnews

و

ت

ز

ت

ت

ز

