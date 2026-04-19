الاتحاد الاردني للاعلام الرياضي ينعى الزميل نادر ابو حية

ويستذكر إتحاد الإعلام الرياضي جهود الفقيد في ميادين الرياضة مصورا رياضيا مخلصا في عمله الميداني مع موقع الوكيل الإخباري وعمله السابق مصورا للإتحاد الأردني لكرة القدم لعدة سنوات، حيث ان الفقيد يتمتع بسيرة عطرة وأخلاق حميدة، وحسن التعامل مع زملائه من الأسرة الإعلامية والرياضية.

اضافة اعلان

ينعى الإتحاد الأردني للإعلام الرياضي ببالغ الحزن وعميق الآسى الزميل المصور الخلوق نادر أبو حية، مصور موقع الوكيل الإخباري الذي انتقل إلى رحمته تعالى أمس السبت بعد صراع مع المرض.