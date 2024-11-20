الجامعة الأردنية تودع مساعد عميد كلية إدارة علوم التأهيل علي الشوابكة

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الوكيل الإخباري- ودعت كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية مساعد العميد للشؤون الإدارية ومدير العيادات علي الشوابكة ، والذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس الثلاثاء . اضافة اعلان





و أقيمت صلاة الجنازة على المرحوم الشوابكة في مسجد الحارث بن العباس / بجانب البلدية ، حيث ودع موظفو الكلية زميلهم الشوابكة الراحل بالدموع و وري الثرى في مقبرة قرى الشوابكة في مادبا بعد صلاة ظهر الأمس ، راجين الله عز وجل أن يرحم الفقيد وأن يسكنه فسيح جناته .



وتقبل التعازي بالمرحوم في صالة الزينات قرب مسجد المسيح ابن مريم في مادبا، من الساعة الرابعة وحتى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء .