 
الأربعاء 2024-11-20 09:23 ص
 

الجامعة الأردنية تودع مساعد عميد كلية إدارة علوم التأهيل علي الشوابكة

المرحوم علي الشوابكة
المرحوم علي الشوابكة
الأربعاء، 20-11-2024 08:58 ص
الوكيل الإخباري-  ودعت كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية مساعد العميد للشؤون الإدارية ومدير العيادات علي الشوابكة ، والذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس الثلاثاء .اضافة اعلان


و أقيمت صلاة الجنازة على المرحوم الشوابكة في مسجد الحارث بن العباس / بجانب البلدية ، حيث ودع موظفو الكلية زميلهم الشوابكة الراحل بالدموع و وري الثرى في مقبرة قرى الشوابكة في مادبا بعد صلاة ظهر الأمس ، راجين الله عز وجل أن يرحم الفقيد وأن يسكنه فسيح جناته  .

وتقبل التعازي بالمرحوم في صالة الزينات قرب مسجد المسيح ابن مريم في مادبا، من الساعة الرابعة وحتى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء .
 
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