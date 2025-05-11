الحاجة آمنة مصطفى الفقير الربابعة في ذمة الله

وسيُشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة العصر اليوم الأحد، على أن يُوارى الثرى في مقبرة الهاشمية – عجلون.
العزاء:
للرجال في مضافة الربابعة – الهاشمية / عجلون
للنساء في منزل المرحوم محمود عبدالرحمن الربابعة – الهاشمية / عجلون
وذلك من بعد صلاة العصر وحتى الساعة 11 مساءً، ولمدة ثلاثة أيام.
نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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