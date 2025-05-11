الأحد 2025-05-11 09:39 ص
 

الحاجة آمنة مصطفى الفقير الربابعة في ذمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
 
الأحد، 11-05-2025 09:00 ص
الوكيل الإخباري-   انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة آمنة مصطفى الفقير الربابعة (أم الوليد)، أمس السبت الموافق 10-05-2025.اضافة اعلان


وسيُشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة العصر اليوم الأحد، على أن يُوارى الثرى في مقبرة الهاشمية – عجلون.

العزاء:
للرجال في مضافة الربابعة – الهاشمية / عجلون
للنساء في منزل المرحوم محمود عبدالرحمن الربابعة – الهاشمية / عجلون
وذلك من بعد صلاة العصر وحتى الساعة 11 مساءً، ولمدة ثلاثة أيام.

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي اكتشاف أنفاق سرية تحت مبنى الكابيتول الأمريكي - فيديو

علم لبنان

عربي ودولي انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات في لبنان

ل

عربي ودولي "بلومبيرغ" : ترامب يهمّش مجلس الأمن القومي

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل الحاجة آمنة مصطفى الفقير الربابعة في ذمة الله

لندن - أرشيفية

اقتصاد محلي الأردن على طاولة الاستثمار في لندن: فرصة بـ 50 تريليون دولار

ل

عربي ودولي ترامب يشيد بقيادتي الهند وباكستان ويتعهد بالعمل على حل أزمة كشمير

ا

عربي ودولي "تايمز": للمرة الأولى في التاريخ.. امرأة تترأس الاستخبارات البريطانية

السحابة السامة في إسبانيا

عربي ودولي إسبانيا .. سحابة سامة تحبس 150 ألف شخص في منازلهم - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة