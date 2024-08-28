الحاجة "أم يزن العبداللات"شقيقة مدير مستشفيات البشير في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة " ام يزن العبداللات"شقيقة مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي عزات العبداللات .
راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه .
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