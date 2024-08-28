الحاجة "أم يزن العبداللات"شقيقة مدير مستشفيات البشير في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم



الوكيل الإخباري- انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة " ام يزن العبداللات"شقيقة مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي عزات العبداللات .

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ونعت إدارة مستشفيات البشير المرحومة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" : " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى إدارة مستشفيات البشير وكافة كوادرها المرحومة باذنه تعالى الحاجة (ام يزن العبداللات) شقيقة مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي عزات العبداللات والتي وافتها المنية فجر اليوم الأربعاء 28/8/2024."



راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه .

إنا لله وإنا إليه راجعون