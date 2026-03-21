الحاجة زهدية قمر (أم محمد الخواجا) في ذمة الله

الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم





﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾



صدق الله العظيم



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة زهدية عيد يعقوب قمر (أم محمد الخواجا) عن عمر يناهز 74 عامًا .



اللهم ارحمها واغفر لها وعافها واعفُ عنها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقِّها من خطاياها كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون



سيتم الصلاة على المرحومة غدًا الأحد في مسجد مستشفى الأمير حمزة والدفن في مقبرة سحاب



تُقبل التعازي في ديوان الخواجا يومي الأحد والاثنين للرجال والنساء





