الحاجّة صباحت محمد علي الورنه لي في ذمة الله

زوجة المرحوم اللواء الركن حيدر مصطفى الورنه لي، ووالدة كل من: إبراهيم، خليل، المهندس حسين، حسن، والمرحوم الرائد خلدون.
والتي انتقلت إلى جوار ربها عن عمرٍ ناهز التسعين عامًا، بعد حياة حافلة بالعطاء والصبر والإيمان.
وشيّع جثمانها الطاهر إلى مثواها الأخير اليوم الجمعة الموافق 20 حزيران 2025، في مقبرة العائلة بمنطقة أم الحيران، بعد صلاة الجمعة في مسجد المقبرة.
وتُقبل التعازي للرجال والنساء ابتداءً من يومي السبت والأحد، 21 و22 حزيران 2025، في ديوان آل العلمي – عمان.
نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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