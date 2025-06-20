الجمعة 2025-06-20 05:26 م
 

الحاجّة صباحت محمد علي الورنه لي في ذمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
الجمعة، 20-06-2025 02:55 م
الوكيل الإخباري-   بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل الورنه لي وأقرباؤهم وأنسباؤهم وأصهارهم في الأردن وسوريا والمهجر، فقيدتهم الغالية الحاجّة صباحت محمد علي الورنه لياضافة اعلان

زوجة المرحوم اللواء الركن حيدر مصطفى الورنه لي، ووالدة كل من: إبراهيم، خليل، المهندس حسين، حسن، والمرحوم الرائد خلدون.

والتي انتقلت إلى جوار ربها عن عمرٍ ناهز التسعين عامًا، بعد حياة حافلة بالعطاء والصبر والإيمان.

وشيّع جثمانها الطاهر إلى مثواها الأخير اليوم الجمعة الموافق 20 حزيران 2025، في مقبرة العائلة بمنطقة أم الحيران، بعد صلاة الجمعة في مسجد المقبرة.

وتُقبل التعازي للرجال والنساء ابتداءً من يومي السبت والأحد، 21 و22 حزيران 2025، في ديوان آل العلمي – عمان.

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
gnews

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