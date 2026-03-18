الحاجة ظريفة عبد الحفيظ الشنطي في ذمة الله

الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل الشنطي وأقرباؤهم الحاجة ظريفة عبد الحفيظ الشنطي ارملة المرحوم د. محمد فهمي الشنطي، ووالدة كل من: اضافة اعلان



د. إحسان، المهندس عبدالله، د. بلال والمهندسة سناء والمرحومة سندس.



والتحقت بالرفيق الأعلى الحاجة ظريفة التقية، المربية، الأديبة وشيمة الحمد إلى رحمة الله تعالى في هيوستن، الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 17 مارس 2026 حيث تم تشييع جثمانها هناك.



تقبل التعازي في:

ديوان آل قموه بدابوق

ابتداءً من يوم الاثنين 23 مارس ولمدة يومين

من الساعة الخامسه عصراً حتى التاسعة مساءً



اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وارزق أهلها وذويها الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون



رحم الله فقيدتنا الغالية بواسع رحمته. إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنَّا على فراقكِ يا أمي لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللهم أجرنا في مصيبتنا، واخلفنا خيرًا منها، اللهم اغفر لها، وارحمها، وتجاوز عنها، واجعلها في روضة من رياض الجنة، اللهم عافها وأعف عنها، وأكرم نُزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها اللهم دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، وزوجًا خيرًا من زوجها، و اسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم ان كانت محسنة فزد في حسناتها وان كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، اللهم عاملها بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى، وأهل المغفرة. وأعذها من عذاب القبر، وأعذها من النار، يا رحيم يا رحمن، بمَنِّكَ وفضلِكَ وكَرَمِكَ، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين..إنَّ لِلَّهِ ما أَخَذَ وَلَهُ ما أَعْطَى، وَكُلُّ شيءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمًّى..ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".





