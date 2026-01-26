الإثنين 2026-01-26 04:23 م

الحاجة ليلى نمر مصطفى مجدلاوي في ذمة الله

الإثنين، 26-01-2026 02:39 م
الوكيل الإخباري-   ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))اضافة اعلان


إيمانًا وتسليمًا بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، ينعى آل مجدلاوي وآل سمور وأقرباؤهم وأنسباؤهم في الأردن وفلسطين والمهجر المرحومة بإذن الله تعالى: الحاجة ليلى نمر مصطفى مجدلاوي ، أرملة المرحوم الحاج نعيم سعيد عثمان مجدلاوي ، والدة كل من: المهندس محمد سعيد (أبو نعيم)، وجعفر، ورامي، ومها زوجة المهندس محمد سمور (أبو الأمين)، وريما .

التي وافتها المنية فجر اليوم الاثنين 2026/01/26، عن شيخوخة صالحة. وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم في مسجد مقبرة سحاب الإسلامية، وتم دفن جثمانها الطاهر في مقبرة سحاب.

سيكون بيت الأجر (العزاء) في قاعات نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية، ضاحية الرشيد، اعتبارًا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، من الساعة الرابعة عصرًا إلى التاسعة مساءً.

موقع العزاء:
https://maps.app.goo.gl/hYQrxaXbN2sbTL9Q7?g_st=iw

نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته.
 
 


