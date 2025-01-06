الحاجة نهلة فلاح عوجان في ذمة الله

الوكيل الإخباري-
يتقدم مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بخالص العزاء والمواساة إلى أنسبائه المحامي محمود عوجان، والقاضي محمد عوجان، والسيدات وفاء ولميس ورولا ونسرين عوجان، بوفاة والدتهم الفقيدة الحاجة نهلة فلاح عوجان (أم محمود)، أرملة المرحوم القاضي سليمان عوجان.
سيشيع جثمانها الطاهر اليوم الاثنين ٦/١/٢٠٢٥ بعد صلاة الظهر في مسجد الفضل بن عباس - جبل الحسين إلى مثواها الاخير في شفا بدران .
تُقبل التعازي للرجال والنساء في بيت معان الكائن في طبربور، اعتبارًا من اليوم الإثنين من الساعة ٤ عصرًا وحتى الساعة ١٠ مساءً، ولمدة ثلاثة أيام
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك والهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون
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