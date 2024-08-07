الحاجة هيام عبدالوهاب زوانه في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم



الوكيل الإخباري- بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاءِ الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى، ينعى آل أبو رصاع وآل زوانه وأقرباؤهم وأنسباؤهم وفاة المرحومة الحاجة والأم الفاضلة (هيام عبدالوهاب زوانه)، أرملة المرحوم الحاج (عبدالله حسن أبو رصاع)،والدة كل من محمد وأحمد وعبيدة، زوجة الأستاذ مؤيد القادري، ورويدة زوجة الدكتور يوسف العوايشة، وراوية وروان زوجة الأستاذ علي العدوان، عن عمر يناهز سبعين عامًا.



وسيُصلى على جثمانها الطاهر في مسجد أم الحيران، والدفن في مقبرة العائلة في أم الحيران يوم غد الخميس 8 / 8 / 2024 بعد صلاة الظهر.



تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان آل قموه / دابوق لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الخميس بعد صلاة الظهر، ويومي الجمعة والسبت من الساعة الرابعة عصرًا.



سائلين المولى عز وجل أن يرحمها برحمته الواسعة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.