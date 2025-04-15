الثلاثاء 2025-04-15 06:38 م
 

الحاج أحمد منصور في ذمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
 
الثلاثاء، 15-04-2025 04:55 م
الوكيل الإخباري-   ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾.اضافة اعلان


بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى عائلة منصور وفاة فقيدهم الغالي، الحاج أحمد محمد منصور (أبو رياض) عن عمر يناهز ٩٨عام من العطاء، و الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء .

و سيُصلى على جثمانه الطاهر و يُوارى الثرى بإذن الله (غداً) يوم الأربعاء الموافق 16/4/2025 على صلاة الظهر في مسجد مقبرة سحاب 

تُقبل التعازي للرجال ونساء في ديوان آل التميمي المدينة الرياضية غداً الأربعاء الموافق 16/4/2025، من ٥عصرا حتى الساعة 9 مساءً ولمدة ثلاث أيام

رابط موقع العزاء على الخريطة:
https://maps.app.goo.gl/g1WDoJFscwk8fRMH8

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا الصبر والسلوان.
الفاتحة لروحه الطاهرة
 
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