الحاج أحمد منصور في ذمة الله

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى عائلة منصور وفاة فقيدهم الغالي، الحاج أحمد محمد منصور (أبو رياض) عن عمر يناهز ٩٨عام من العطاء، و الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء .
و سيُصلى على جثمانه الطاهر و يُوارى الثرى بإذن الله (غداً) يوم الأربعاء الموافق 16/4/2025 على صلاة الظهر في مسجد مقبرة سحاب
تُقبل التعازي للرجال ونساء في ديوان آل التميمي المدينة الرياضية غداً الأربعاء الموافق 16/4/2025، من ٥عصرا حتى الساعة 9 مساءً ولمدة ثلاث أيام
رابط موقع العزاء على الخريطة:
https://maps.app.goo.gl/g1WDoJFscwk8fRMH8
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا الصبر والسلوان.
الفاتحة لروحه الطاهرة
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