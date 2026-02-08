الحاج حمد مفضي الرواحنه (أبو حبيب) في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج حمد مفضي الرواحنه (أبو حبيب)، حيث سيشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر يوم الأحد، من مسجد أبو معود في الزرقاء / بيرين، إلى مثواه الأخير في مقبرة أبو معود.

وتُقبل التعازي يومي الأحد والاثنين بعد الساعة الرابعة عصرًا؛ للرجال في ديوان عشيرة الزواهره الكائن في الزرقاء، وللنساء في منزل الفقيد في الزرقاء خلف مدارس ريفورد.



إنا لله وإنا إليه راجعون.