الحاج حمد مفضي الرواحنه (أبو حبيب) في ذمة الله

وتُقبل التعازي يومي الأحد والاثنين بعد الساعة الرابعة عصرًا؛ للرجال في ديوان عشيرة الزواهره الكائن في الزرقاء، وللنساء في منزل الفقيد في الزرقاء خلف مدارس ريفورد.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
