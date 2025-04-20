الأحد 2025-04-20 11:00 ص
 

الحاج علي عبد القادر فريحات في ذمة الله

الحاج علي عبد القادر فريحات رحمه الله
الحاج علي عبد القادر فريحات رحمه الله
 
الأحد، 20-04-2025 09:36 ص
الوكيل الإخباري-  انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الحاج علي عبد القادر فريحات ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.اضافة اعلان


وسيُشيّع جثمان الفقيد الطاهر بعد صلاة العصر من مسجد أبو عبيدة عامر بن الجراح، حيث ستقام صلاة الجنازة، ومن ثم يُوارى الثرى إلى مثواه الأخير.

وتُقبل التعازي في منطقة البلاونة مقابل مدرسة عامر بن الجراح، وذلك في اليومين الثاني والثالث بعد صلاة العصر.

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقِّه من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 
gnews

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