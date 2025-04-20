الحاج علي عبد القادر فريحات في ذمة الله

وسيُشيّع جثمان الفقيد الطاهر بعد صلاة العصر من مسجد أبو عبيدة عامر بن الجراح، حيث ستقام صلاة الجنازة، ومن ثم يُوارى الثرى إلى مثواه الأخير.
وتُقبل التعازي في منطقة البلاونة مقابل مدرسة عامر بن الجراح، وذلك في اليومين الثاني والثالث بعد صلاة العصر.
اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقِّه من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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