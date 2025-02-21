 
الجمعة 2025-02-21 09:15 م
 

الحاج محمد حسن عمر في ذمة الله

البقاء لله
البقاء لله
الجمعة، 21-02-2025 08:01 م
الوكيل الإخباري-  ينعى آل عمر ببالغ الحزن وعميق الأسى فقيدهم وعزيزهم المرحوم، بإذن الله تعالى، الحاج محمد حسن عمر (ابو حمزة).اضافة اعلان


‎ الذي وافته المنية في عمان عصر اليوم الجمعة، وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر، غدا السبت من مسجد الدراويش في منطقة البيادر إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب.

‎تقبل التعازي للرجال في جمعية أهالي قرية الخيرية، في منطقة طبربور قرب دوار المشاغل، مباشرة بعد الدفن إلى الساعة 10 مساءً ولمدة 3 أيام والنساء في نفس الجمعية.

‎إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
gnews

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