الحاج محمد حسن عمر في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- ينعى آل عمر ببالغ الحزن وعميق الأسى فقيدهم وعزيزهم المرحوم، بإذن الله تعالى، الحاج محمد حسن عمر (ابو حمزة). اضافة اعلان





‎ الذي وافته المنية في عمان عصر اليوم الجمعة، وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر، غدا السبت من مسجد الدراويش في منطقة البيادر إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب.



‎تقبل التعازي للرجال في جمعية أهالي قرية الخيرية، في منطقة طبربور قرب دوار المشاغل، مباشرة بعد الدفن إلى الساعة 10 مساءً ولمدة 3 أيام والنساء في نفس الجمعية.



‎إنا لله وإنا إليه راجعون.