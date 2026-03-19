الحاج محمد عبد الفتاح الطلاق خريسات (ابو رجا) في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله الحاج محمد عبد الفتاح الرجا الطلاق خريسات (ابو رجا) والد كل من النقيب رجا، والملازم/1 رعد، ورازي، وأحمد، وعمر.
الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً. وسيشيع جثمانه الطاهر، يوم الخميس، بعد صلاة الظهر من مسجد العيزرية إلى مثواه الأخير في مقبرة العيزرية.
مكان العزاء: تُقبل التعازي في مضافة عشيرة الخريسات/ السلط لمدة يومين (الخميس والجمعة).
نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
