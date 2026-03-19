الحاج محمد عبد الفتاح الطلاق خريسات (ابو رجا) في ذمة الله

الوكيل الإخباري- ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾



انتقل الى رحمة الله الحاج محمد عبد الفتاح الرجا الطلاق خريسات (ابو رجا) والد كل من النقيب رجا، والملازم/1 رعد، ورازي، وأحمد، وعمر.

الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً. وسيشيع جثمانه الطاهر، يوم الخميس، بعد صلاة الظهر من مسجد العيزرية إلى مثواه الأخير في مقبرة العيزرية.



مكان العزاء: تُقبل التعازي في مضافة عشيرة الخريسات/ السلط لمدة يومين (الخميس والجمعة).