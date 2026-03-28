الحاج محمد مؤنس عبدالرزاق في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمد مؤنس عبد الرزاق (أبو هاني).
وسيشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر اليوم السبت من مسجد أم سليم الفارسي – خريبة السوق
إلى مقبرة سحاب.
تقبل التعازي في بيت الأجر في ضاحية الأمير علي – خلف عسل السيوري
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون
-
