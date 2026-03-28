الحاج محمد مؤنس عبدالرزاق في ذمة الله

الوكيل الإخباري- (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي)



انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمد مؤنس عبد الرزاق (أبو هاني).

وسيشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر اليوم السبت من مسجد أم سليم الفارسي – خريبة السوق

إلى مقبرة سحاب.



تقبل التعازي في بيت الأجر في ضاحية الأمير علي – خلف عسل السيوري



نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان



إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

موقع المسجد