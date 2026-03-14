الحاج محمد نبيل عيد الطرزي في ذمة الله

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾.
بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، ننعى وفاة:
الحاج
محمد نبيل عيد الطرزي
(ابو ايهاب)
والد كل من ايهاب وطارق، و الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح يوم السبت الموافق /الرابع عشر من اذار/ لسنة 2026؛ سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجزيه عن أهله وأحبابه خير الجزاء.
وشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر في مسجدالفرقان، جرش الجديدة ووري الثرى في مقبرة جرش الجديدة– جرش.
• تُقبل التعازي ليومي الاحد والاثنين من الساعة الثامنة و حتى الحادية عشرة مساءا
• للرجال: الجمعية الخيرية الشركسية -عمان
https://share.google/OBhA52BULBTbUnIZ5
للنساء: في منزل المرحوم باذن الله تعالى الكائن في منطقة الجندويل
https://maps.app.goo.gl/JjrxiPE88jbLQ3rj8
الطابق الاول عمارة رقم 6
نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، ويعفو عنه، ويجعل مثواه الجنة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وحسن العزاء.
-
أخبار متعلقة
-
الحاج سليمان جبر "أبو أنور" في ذمة الله
-
جمعة الغرير الصقور في ذمة الله
-
والد الصحفي أحمد المفلح في ذمة الله
-
سهام محمد سلامة المصري في ذمة الله
-
اسرة شركة ڤاليو تنعى نجل الوزير الاسبق الغرايبة
-
كرم نجل الوزير الأسبق مثنى غرايبة في ذمة الله
-
الشيخ سعد سامي شمس الدين جرندوقة في ذمة الله
-
عام على رحيل الحاج عبدالستار جرادات