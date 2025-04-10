الخميس 2025-04-10 12:31 م
 

الحاج وائل سعيد الناصر في ذمة الله

ل
تعبيرية
 
الخميس، 10-04-2025 12:18 م
الوكيل الإخباري-  اضافة اعلان

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل الناصر وأنسباؤهم وعموم عشيرة الخصاونة فقيدهم المغفور له بإذن الله تعالى:

الحاج وائل سعيد محمود الناصر (أبو وضاح)
زوج الحاجة مريم أحمد الناصر
ووالد كل من:
المحامي الدكتور وضاح، والمهندس ليث، والدكتور المهندس سحبان، والمحامي سنان، والأستاذ حمزة.
وشقيق كل من:
الصيدلي إياد، والمرحوم الدكتور مؤيد، والمهندس سري، والمهندس صلاح الدين.
و الفاضلات:
هيا (زوجة الأستاذ محمود الجندي)،
الدكتورة سوسن (زوجة الدكتور جميل مسعد)،
الدكتورة نرجس (زوجة الدكتور رجائي الخانجي)،
صفا،
سحر (زوجة الأستاذ نزار الناصر)،
الدكتورة أروى (زوجة الدكتور وحيد الفارع)،
ومي (زوجة الأستاذ سامح الناصر).

وسيُشيّع جثمانه الطاهر بإذن الله تعالى بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق 10/4/2025 من مسجد إيدون الكبير - محافظة إربد إلى مقبرة إيدون.

تُقبل التعازي على النحو التالي:

للرجال:
•يوم الخميس والجمعة في ديوان آل الناصر - إيدون
•يومي السبت والأحد في جمعية الفيحاء - عمان / الشميساني
من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً

للنساء:
•يوم الجمعة في منزل والده المرحوم الحاج سعيد محمود الناصر - جبل الحسين
•يومي السبت والأحد في جمعية الفيحاء - عمان / الشميساني
من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً

إنا لله وإنا إليه راجعون


وضاح الناصر 0799285000
ليث الناصر 0779540073
سحبان الناصر 0795059815
سنان الناصر 0796421003
حمزة الناصر 0777778547
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 4.11% لشهر شباط من عام 2025

ل

نعـي فـاضل الحاج وائل سعيد الناصر في ذمة الله

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية توقيع مذكرة تفاهم بين "العمل" و"الإحصاءات"

أرشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ل

أسواق ومال صعود البورصات الآسيوية بعد تعليق ترامب الرسوم الأمريكية الجديدة

تغعا

طب وصحة أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر وطرق علاجها

فع

أخبار الشركات "جورامكو" تختتم بنجاح مشاركتها الأولى في مؤتمر ومعرض جنوب آسيا 2025 لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات

غا

طب وصحة الذبحة الصدرية قد تصيب بعض المرضى دون أعراض ظاهرة



 
 





الأكثر مشاهدة