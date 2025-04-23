الأربعاء 2025-04-23 11:45 ص
 

الحاج وجيه عبد الرحيم كايد العمر في ذمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
 
الأربعاء، 23-04-2025 09:55 ص

الوكيل الإخباري-    بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل العمر فقيدهم الغالي الحاج وجيه عبد الرحيم كايد العمر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الأربعاء.

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و تُقام صلاة الجنازة ، بعد صلاة الظهر اليوم، في مسجد عبد الرحيم مهيار ، فيما سيكون الدفن في المقبرة الإسلامية .

 وتقبل التعازي للرجال والنساء في النادي الأهلي، من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 10 ليلاً، وذلك ليومي الأربعاء والخميس.

سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
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