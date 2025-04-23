الحاج وجيه عبد الرحيم كايد العمر في ذمة الله

الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل ا لعمر فقيدهم الغالي الحاج وجيه عبد الرحيم كايد العمر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان