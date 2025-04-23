الحاج وجيه عبد الرحيم كايد العمر في ذمة الله

و تُقام صلاة الجنازة ، بعد صلاة الظهر اليوم، في مسجد عبد الرحيم مهيار ، فيما سيكون الدفن في المقبرة الإسلامية .
وتقبل التعازي للرجال والنساء في النادي الأهلي، من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 10 ليلاً، وذلك ليومي الأربعاء والخميس.
سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
بسام إبراهيم إسماعيل عبيد في ذمة الله
-
شكر على تعازٍ من عائلة المرحوم المهندس جمال سمارة
-
حمدي أبو حجر الحياصات في ذمة الله
-
الحاج علي عبد القادر فريحات في ذمة الله
-
نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين تنعى المهندس جمال كامل عزيز سمارة
-
نقابة المهندسين تنعى المهندس جمال كامل عزيز خليل
-
جمال كامل عزيز خليل سمارة في ذمة الله
-
الحاج أحمد منصور في ذمة الله