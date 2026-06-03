الحزن يخيم على البقعة بوفاة معلم القرآن الشيخ علي أبو وردة

ومن المقرر أن يُصلى على جثمان الفقيد بعد صلاة العصر في مسجد غزة في منطقة البقعة، على أن يوارى الثرى في مقبرة المنطقة، وسط حالة من الحزن والأسى بين محبيه وطلبته وكل من عرفه.
وتتقدم أوساط واسعة من أبناء المنطقة وأهالي المخيم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى آل أبو وردة الكرام، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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