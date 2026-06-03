الأربعاء 2026-06-03 01:01 م

الحزن يخيم على البقعة بوفاة معلم القرآن الشيخ علي أبو وردة

الحزن يخيم على البقعة بوفاة معلم القرآن الشيخ علي أبو وردة
الحزن يخيم على البقعة بوفاة معلم القرآن الشيخ علي أبو وردة
 
الأربعاء، 03-06-2026 10:56 ص
الوكيل الإخباري-  خيم الحزن على منطقة البقعة بعد وفاة معلم القرآن الكريم وأحكام التلاوة والتجويد، الشيخ المربي الفاضل علي أبو وردة، رحمه الله تعالى، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، مخلفاً أثراً طيباً وسيرة عطرة في تعليم كتاب الله وخدمة طلابه وأهالي المنطقة.اضافة اعلان


ومن المقرر أن يُصلى على جثمان الفقيد بعد صلاة العصر في مسجد غزة في منطقة البقعة، على أن يوارى الثرى في مقبرة المنطقة، وسط حالة من الحزن والأسى بين محبيه وطلبته وكل من عرفه.

وتتقدم أوساط واسعة من أبناء المنطقة وأهالي المخيم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى آل أبو وردة الكرام، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


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