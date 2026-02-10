الحزن يخيّم على المملكة بعد وفاة الطيار الشاب فيصل القباعي

01:55 م

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن والأسى على الأوساط الاجتماعية في المملكة، عقب وفاة الكابتن الطيار فيصل فواز القباعي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، تاركًا أثرًا بالغًا من الحزن في قلوب أهله ومحبيه وزملائه. اضافة اعلان





ونعى ذوو الفقيد وأصدقاؤه الراحل بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين سيرته الطيبة وأخلاقه الرفيعة، ومسيرته المهنية المشرّفة في مجال الطيران، حيث عُرف بالالتزام والانضباط وحسن الخلق.



وتقدّم الأهل وأبناء العشيرة ومحبو الفقيد بأحرّ مشاعر العزاء إلى والد الفقيد فواز القباعي (أبو فيصل)، وإلى الأسرة الكريمة كافة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يغفر له، ويجعله من عتقائه من النار، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

