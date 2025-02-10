الحزن يخيم على الهاشمية برحيل الدكتور فيصل

وتقدم رئيس الجامعة باسمه واسم أسرة الجامعة من ذوي الزميل العزيز بأحر مشاعر العزاء والمواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وان يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
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