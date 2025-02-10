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الحزن يخيم على الهاشمية برحيل الدكتور فيصل

الدكتور الراحل فيصل نايف مجحم الماضي
الدكتور الراحل فيصل نايف مجحم الماضي
الإثنين، 10-02-2025 11:34 ص
الوكيل الإخباري-   نعى رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري، والهيئتين الأكاديمية والإدارية، والطلبة المغفور له بأذن الله تعالى الأستاذ الدكتور فيصل نايف مجحم الماضي، الأستاذ بكلية الأعمال الذي انتقل الى جوار ربه اليوم الاثنين 10-2-2025، وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الاثنين من بعد صلاة العصر من مسجد الدفيانه الكبير الى مقبرة البلدة.اضافة اعلان


وتقدم رئيس الجامعة باسمه واسم أسرة الجامعة من ذوي الزميل العزيز بأحر مشاعر العزاء والمواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وان يلهم أهله وذويه  جميل الصبر وحسن العزاء.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
 
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