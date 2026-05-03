الحزن يخيّم على منصات التواصل بوفاة الشابين ياسين وسندس

الأحد، 03-05-2026 10:51 ص

الوكيل الإخباري - خيّم الحزن على مخيم الوحدات في العاصمة عمّان، إثر حادث دهس مأساوي وقع على شارع الأردن فجر يوم الجمعة الماضي وأسفر عن وفاة شابين في مشهد مؤلم هزّ مشاعر الأهالي وأثار حالة من الصدمة والحزن بين السكان.

ووفق المعلومات التي حصل عليها "الوكيل الإخباري"، فقد أسفر الحادث عن وفاة الشاب محمد سليم ياسين (17 عاما) والشاب محمود ناجح سندس (35 عاما)، حيث فارقا الحياة على الفور جراء الحادث.


ونعى أقارب وأصدقاء العائلتين، المتوفيين على منصات التواصل الاجتماعي مستذكرين صفاتهما وسيرتهما الطيبة، ومؤكدين أن هذا المصاب الأليم ترك أثرا بالغا في نفوس الجميع.


نسأل الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 


