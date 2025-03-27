الحزن يلف عجلون بعد وفاة المختار محمد برهم القضاة "أبو فلاح"

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الوكيل الإخباري- خيم الحزن على محافظة عجلون اليوم الخميس، إثر وفاة الحاج محمد برهم صالح القضاة (أبو فلاح). وسيُشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من مسجد محنا إلى مقبرة البلدة. اضافة اعلان





ونعى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، مستذكرين مناقبه ومسيرته الحافلة بالعطاء.



تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.