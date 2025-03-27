الحزن يلف عجلون بعد وفاة المختار محمد برهم القضاة "أبو فلاح"

ونعى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، مستذكرين مناقبه ومسيرته الحافلة بالعطاء.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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