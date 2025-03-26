الدكتورة ماجدة جمال الدعامسة في ذمة الله

مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.
وسيتم أداء صلاة الجنازة على المرحومة في مسجد خليل الرحمن بمنطقة وادي السير شارع 16، والدفن في وادي السير شارع 16 بجانب مسجد الزهراء.
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