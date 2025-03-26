الأربعاء 2025-03-26 10:32 ص
 

الدكتورة ماجدة جمال الدعامسة في ذمة الله

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البقاء لله
 
الأربعاء، 26-03-2025 10:07 ص

الوكيل الإخباري- قال الله تعالى: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.

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انتقلت إلى رحمه الله تعالى اليوم الأربعاء، الدكتورة الإعلامية ماجدة جمال محمد الدعامسة.


وسيتم أداء صلاة الجنازة على المرحومة في مسجد خليل الرحمن بمنطقة وادي السير شارع 16، والدفن في وادي السير شارع 16 بجانب مسجد الزهراء.

 
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نعـي فـاضل الدكتورة ماجدة جمال الدعامسة في ذمة الله



 
 





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