الدكتورة ماجدة جمال الدعامسة في ذمة الله

الوكيل الإخباري- قال الله تعالى: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً

مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.

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انتقلت إلى رحمه الله تعالى اليوم الأربعاء، الدكتورة الإعلامية ماجدة جمال محمد الدعامسة.