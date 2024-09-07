الدكتور الجراح عطا الرقب في ذمة الله

الوكيل الإخباري- اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد بوفاة الدكتور الجراح في مستشفى البشير عطا الرقب اثر نزيف على الدماغ عن عمر يناهز الـ 44 عاما .



نعت كوادر وادارة مستشفيات البشير الدكتور الراحل عبر حسابها الرسمي على فيسبوك:" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى إدارة مستشفيات البشير وكافة كوادرها المرحوم باذنه تعالى الزميل الدكتور عطا حمدان الرقب. راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه .. إنا لله وإنا إليه راجعون"



ونعى زملاء ومقربون فقيدهم الدكتور الراحل مستذكرين مسيرته العطرة في خدمة المرضى



سيتم دفن الفقيد اليوم السبت وفتح بيت عزاء له في الطيبة - اربد





انا لله وانا اليه راجعون

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